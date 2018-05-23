На острове Фернанду-ди-Норонья впервые за 12 лет родился ребёнок

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На одном из бразильских островов существует закон о запрете родов. Однако произошел резонансный случай, и спустя 12 лет, жители острова услышали первый плач младенца.

Малыша родила 22-летняя девушка, которая даже не знала о своей беременности. Прессе своё имя озвучивать она не решилась, но призналась, что шокирована случившимся, ведь делала тесты на беременность, и они показывали отрицательный результат, но тут вечером у неё разболелся живот, пошла в ванную и увидела, что «что-то спускается у меня между ног». Перепуганная бразильянка тут же позвала своего парня, который помог принять роды и перерезал пуповину малышке.

Младенца сразу привезли в ближайшее больничное отделение, а далее местные жители решили собрать все необходимые вещи для новорожденного, ведь это редкое событие на острове.

Такой закон существует на острове Фернанду-ди-Норонья в связи с тем, что там живёт всего 3 тысячи человек, и нет роддома. Поэтому будущие мамы вынуждены отправляться на материк, чтобы получить нормальную медпомощь.