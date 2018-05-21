В США рыбаки нашли в озере свинью-мутанта с человеческими руками

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Сначала гниющая мёртвая масса напоминает сильно поросёнка, однако если присмотреться ближе, что автор ролика и демонстрирует, то видно нехарактерные конечности и прямой длинный хвост.

Такая необычная находка была обнаружена в США в одном из озёр предположительно рыбаками. Точное название хотя бы штата неизвестно. Во время просмотра ролика видно, как мужчина плывёт на ложке по водоёму. Когда он увидел существо, то пришёл в ужасное непонимание того, что он видит. После этого он предложил, видимо товарищу, убрать эту «нечисть», пока она не начала плохо пахнуть.

Многим любителям мифического существо показалось некой свиньёй-мутантом. Когда автор ролика приблизил к ней камеру, то можно наблюдать не обычные копыта, а что-то вроде пальцев. Поэтому люди решили, что эта свинья обладает человеческими руками. Кроме того, хвост был странный – длинный и прямой.

Однако на YouTube люди не поверили заявлениям автора и текстам в публикации о мутанте. Они привели свои доводы насчёт другой теории, сойдясь во мнении, что свинья-мутант с человеческими руками была обычной собакой-утопленником, которая начала разлагаться. Если присмотреться, то видны задние собачьи лапы, собачьи уши и собачий хвост. А его схожесть со свиньёй объясняется бойцовской породой.