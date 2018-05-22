На свадьбе Гарри и Меган под вертолётом оператора пролетел самолёт

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Королевская свадьба в Великобритании велась в прямой трансляции множеством телекамер, как профессиональных, так и любительских. В том числе, её снимали и с высоты. Во время этого произошёл инцидент, который многие сочли опасным.

Во время показа королевской свадьбы с высоты полёта птицы, прямо под вертолётом оператора пролетел большой пассажирский самолёт.

Уже установлено, этот лайнер принадлежит компании Aer Lingus. Он заходил на посадку в аэропорт Хитроу.

Почему при планировании маршрута королевской свадьбы не учли элементарные меры безопасности, не известно. Также нет информации о том, как к данному инциденту отнеслись сами молодожёны.

У королевской свадьбы это не первый курьёз. При церемонии, проводимой в помещении часовни Святого Георгия, Дэвид Бекхэм и принцесса Биатрис, как ни в чём не бывало, жевали жвачку.

Бекхэм «отметился» и после этого. Он поцеловал Элтона Джона прямо в губы, не стесняясь телеобъективов.

Видео инцидента с самолётом и «шуток» Бекхэма на королевской свадьбе можно посмотреть здесь.