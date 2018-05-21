Джордж Клуни станцевал с Меган Маркл на свадебной вечеринке

Сегодня, 12:45

После торжественного и традиционного свадебного венчания в часовне Святого Георгия в Лондоне молодожёны побывали на нескольких праздничных светских мероприятиях с участием мировых знаменитостей.

На самой первой свадебной вечеринке был сам Джордж Клуни с Амаль Клуни. Кроме них были звёзды с мировым именем, такие как Опра Уинфри, семья Бекхэмов, Серена Уильямс и другие.

В один момент Джордж Клуни решил продемонстрировать присутствующим свои танцевальные способности. Сначала он станцевал с новоиспечённым членом королевской семьи Меган Маркл, а затем и вовсе решил пригласить на танец и Кейт Миддлтон.

В интернете нет ни фото, ни видео с закрытых свадебных вечеринок Меган Маркл и Гарри, но по словам инсайдеров, назвать её традиционной – просто нельзя. По слухам, в баре были «все виды алкоголя со всего мира». Кстати первый свадебный танец влюблённые станцевали под песню I Wanna Dance With Somebody Уитни Хьюстон.