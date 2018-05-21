На сайте королевской семьи создали страницу Меган Маркл

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«Я гожусь тем, что я женщина и феминистка», - такая цитата приводится на странице новоиспеченной графини Сассекской. Об актерской карьере жены принца Гарри упомянули очень кратко, делая удар на ее благотворительную деятельность с 11 лет.

На сайте королевской семьи у каждого есть своя страница, исключение не стала и Меган Маркл. Судя по информации на официальном ресурсе, нынешняя графиня Сассекская с 11 лет проводила кампанию, что в рекламе моющего средства прекратили использовать сексистский язык. Ранний опыт позволил Меган преследовать цели социальной справедливости и расширения прав женщин. Упоминается, что Маркл является послом World Vision Canada и «ООН-Женщины».

Титул Сассекских учредили в 1801 году и его носителем был только один человек. Герцог дважды женился, но его супруги не получали титул из-за своего неаристократического происхождения. На свадьбе Меган Маркл и принца Гарри присутствовали знаменитые гости, не обошлось без конфузов.