В Непале погибли два альпиниста при попытке покорить Эверест

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Жертвами несчастного случая стали граждане Японии и Македонии. Для японского туриста это уже не первая попытка взойти на вершину Эвереста.

В Непале погибли два альпиниста, которые пытались покорить Эверест. Их тела нашли на территории подготовительных стоянок. Установлено, что 63-летний македонец Георгий Петков скончался от сердечного приступа. Что произошло с 36-летним японцем Нобукадзу Курики пока не известно. Обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы. Для него это уже не первая попытка покорить Эверест. Взбираясь на самую высокую точку Земли, в 2012 году альпинист потерял после обморожения девять пальцев. Это его не остановило и он вновь прибыл в Непал за острыми ощущениями. В итоге это путешествие стало для него последним. Напомним, что высота Эвереста составляет 8848 метров над уровнем моря.

Ранее мы писали, что в Австралии турист упал с 40-метровой скалы. Мужчина хотел сделать эффектное селфи.