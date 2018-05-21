В Хомсе военные нашли тайники боевиков с оружием из стран НАТО

Сегодня, 10:23

В Сирии на освобождённых от боевиков территориях сирийские и российские военнослужащие продолжают разминирование и поиск опасных объектов. В ходе этого случаются вполне ожидаемые находки.

В Хомсе, на территории восточных районов этой сирийской провинции найдены тайные склады с вооружением боевиков. Как вполне ожидалось многими экспертами, часть из него была произведена в странах НАТО.

Это касается не только военной экипировки, такой, как противогазы и тому подобное. В тайнике хранилось множество ПТУР Тоу-2. Сообщение об этом сделал полковник Андрей Некипелов, являющийся представителем ЦПВС.

ПТУР Тоу-2 достаточно серьёзное вооружение американского производства. Это противотанковая ракета, которой можно управлять на расстоянии. В США она была принята на вооружение в 1970-х годах.

С тех пор ПТУР Тоу-2 неоднократно модернизировалась. Сейчас этот противотанковый ракетный комплекс является одним из самых распространённых в мире. Он состоит на вооружении большинства стран, входящих в НАТО.

Эта находка не первая из числа себе подобных. В апреле под Думейром армия Асада изъяла у террористов до 10 тысяч единиц разнообразного вооружения. Большая его часть была произведена в странах НАТО.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте найдены хлор и дымовые шашки, выпущенные в Великобритании и Германии.