В США потеряли с радаров одномоторный самолёт

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Инцидент произошёл в американском штате Вермонт. Воздушное судно пропало в районе горы Болд около 15:30 по местному времени.

Информацию о том, что в США потеряли с радаров целый самолёт сообщают местные информационные агентства. В сообщениях указывается, что воздушное судно сейчас разыскивают полицейские и пожарные города Беннингтон. Для поисков задействовали даже сверхпроходимые квадроциклы.

Спасатели не исключают версию, что самолёт пропал с радаров по причине авиакатастрофы. Пока что не известно, сколько людей было на борту. В некоторых сообщениях указывается, что самолёт был маленьким, одномоторным, и в нём поэтому был только один человек.