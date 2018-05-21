Болгария пояснила отказ от закупок российских истребителей МиГ

Сегодня, 09:37

Болгария в настоящее время занимается модернизацией своих ВВС. Президент этой страны Румен Радев пояснил, почему при этом не будет закупаться российская боевая техника.

В частности, это касается истребителей МиГ, которые сейчас состоят на вооружении Болгарии. Радев сообщил, что их дальнейшая закупка является невозможной.

Обновление ВВС должно производиться в соответствии с условиями, выработанными болгарским правительством. Согласно им, новые самолёты должны производиться в странах-участницах НАТО. Россия таковой не является. Следовательно, Болгария не может далее перевооружаться с помощью истребителей МиГ.

Радев сообщил, что с точки зрения союзнических обязательств, которые приняла на себя Болгария, всё является вполне логичным.

В то же время его страна продолжит нести затраты на ремонты и обслуживание тех истребителей МиГ, которые сейчас стоят на вооружении. На это выделено больше 40,5 млн евро.

Болгарский президент считает это одной из важных причин для того, чтобы сотрудничество с РФ сохранялось и восстанавливалось.