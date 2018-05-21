Трамп с советниками обсуждает возможную встречу с Ким Чен Ыном

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Анонсируемая встреча лидеров США и Северной Кореи находится под угрозой срыва. Трамп с советниками обсуждает ее целесообразность.

Министерства иностранных дел США и КНДР анонсировали, что лидеры двух стран проведут встречу, в рамках которой будут оговорены вопросы ядерного развития двух стран. На данный момент такое важное мероприятие, результатов которого ожидают во многих странах, находится под угрозой срыва.

Дональд Трамп сомневается в необходимости и результативности таких переговоров. На данный момент проходят консультации с советниками президента США. Напомним, что судьбоносная встреча была запланирована на июнь месяц в Сингапуре.

Известно, что на попятную пошли представители Северной Кореи, а Трамп старается избежать политического конфуза. Сообщается, что в 17 и 18 мая президент США проводил консультации с советниками для выработки государственной стратегии в данной ситуации.

Эксперты заявляют, что решение Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном также сыграло не в его пользу, ведь мало кто сможет назвать консультации с КНДР успешными в случае, если Трамп по итогам встречи не добьется таких же серьезных договоренностей, каких удалось достичь предыдущему американскому лидеру Бараку Обаме в ходе переговоров по ядерной программе Тегерана.

Тем не менее, очевидных свидетельств того, что Трамп намеревается отказаться от переговоров с Пхеньяном, в данный момент нет.