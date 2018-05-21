Николас Мадуро избран президентом Венесуэлы

Сегодня, 09:10

Действующий глава государства набрал 68% голосов избирателей, значительно опередив ближайших преследователей.

В Венесуэле объявили итоги выборов президента, согласно которым уверенную победу одержал Николас Мадуро. При этом явка избирателей оказалась достаточно низкой. На избирательные участки в день голосования пришли лишь 46% от общего числа граждан, наделённых правом голоса. Мадуро победил с огромным отрывом от преследователей в лице бывшего губернатора штата Лара Энри Фалькона, бывшего пастора Хавьера Бертуччи инженера Рейнальдо Кихаду. За действующего президента голоса отдали 68% граждан, принимавших участие в голосовании. Крупнейшее оппозиционное объединение страны «Круглый стол демократического единства» отказалось идти на выборы и призвало граждан не поддерживать ни одного из кандидатов.

Ряд стран уже заявили о непризнании результатов выборов. В частности глава МИД Аргентины Хорхе Фори, как и первый заместитель госсекретаря Госдепа США Джон Салливан назвали процедуру избрания президента Венесуэлы нелегитимной. Чилийский лидер Себастьян Пиньера также заявил, что правительство страны не признает итоги голосования.