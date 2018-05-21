В Японии задымился самолёт с 137 пассажирами

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В результате четверым людям на борту стало плохо. На данный момент по факту задымления лайнера All Nippon Airways проводится проверка.

Самолёт срочно эвакуировали при взлёте из токийского аэропорта в связи с тем, что произошло задымление салона, отметим, что на борту в этот момент находились 137 человек.

Лайнер планировал вылет в Гонконг, но внезапно весь салон заполнился белым дымом, из-за чего нескольким людям понадобилась медицинская помощь. По факту ЧП проводится проверка специальными службами.

Напомним, что 18 мая на Кубе разбился Boeing 737, на борту которого было более 100 человек.