«Королева против свадьбы»: СМИ словили яростный взгляд Елизаветы II на Меган Маркл

Сегодня, 22:42

В июле 2017 года пресса распространила новость о якобы нежелании королевы Великобритании видеть актрису Меган Маркл в роли жены любимого внука Гарри. Накануне в часовне Святого Георгия слухи подтвердились.

19 мая Великобритания наблюдала за свадьбой одного из самых завидных женихов Королевства – принца Гарри. В часовне Святого Георгия СМИ выловили яростный взгляд Елизаветы II, пристально следящий за довольной физиономией Меган Маркл. Фото моментально стало вирусным, породив множество смешных мемов с заголовком «Королева против свадьбы».

Недовольство Елизаветы II подтвердило прошлогодние слухи о ее неприязни к актрисе. В июле 2017-го СМИ предполагали, королева любыми способами будет препятствовать бракосочетанию любимого внука и «американской простолюдинки». Строгая бабушка угрожала Гарри лишением королевского наследства в случае неповиновения, однако принц прислушался к сердцу.

Можно только догадываться, с какими эмоциями Елизавета II даровала Меган Маркл титул Ее Королевского Высочества герцогини Сассекской. Гарри соответственно теперь Его Королевское Высочество герцог Сассекский.