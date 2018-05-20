Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены отложить медовый месяц

Сегодня, 21:04

Новоиспеченные герцог и герцогиня Сассекские из-за необходимости присутствовать на многочисленных официальных мероприятиях смогут отправиться на отдых лишь осенью.

Вчера в часовне святого Георгия Виндзорского замка в Лондоне состоялась церемония венчания принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. Молодожены планировали отправиться в свадебное путешествие сразу после бракосочетания, однако их планы были нарушены. В связи с необходимость участвовать во многих официальных мероприятиях королевской семьи, молодожены смогут провести время на курорте лишь осенью.

Вероятнее всего королевская пара улетит в Намибию, где отправятся на сафари. Еще на старте своих романтических отношений Гарри и Меган работали там в качестве волонтеров, и не раз говорили, что хотят вернуться в эту африканскую страну после свадьбы. Жить они собираются в шикарном отеле в северно-западной части Намибии, который состоит из 6 отдельных бунгало.

Также есть вероятность, что герцог и герцогиня решат посетить Руанду, Филиппины, Барбадос, Мексику, Турцию или даже Гавайи.