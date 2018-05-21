Новый тренд: люди вживляют в глаза куски металла для красоты

Сегодня, 06:30

Новинкой в сфере красоты стала операция по вживлению металла в глазное яблоко. Данная операция очень популярна среди молодежи.

Хирург из Нью-Йорка Эмиль Чинн поведал о новой косметической операции на глазах. Специалист отметил, что процедура длится около 5 минут и является абсолютно безболезненной.

Суть процедуры в том, что в глазное яблоко человека вживляется платиновое украшение различных форм. Его размеры составляют 3х4 мм, а толщина менее 1 мм. Данное украшение не приносит никакого вреда здоровью, так как такой вид металла хорошо воспринимается человеческим организмом. В течение 3 дней инородное тело совсем не ощущается в глазу, так как оно имеет изогнутую под глазное яблоко форму.

Хирург также отметил, что такая методика и украшения к ней были разработаны еще около десяти лет назад в Голландии.

Данная процедура еще не обрела популярности. В США только 2-3 человека опробовали ее. Эмиль Чинн делает такую процедуру всего один раз в год.

Напомним, что ранее аргентинская модель сделала процедуру, изменившую цвет ее глаз, но это обошлось ей частичным лишением зрения. Девушка поменяла карие глаза на голубые с помощью силиконовых имплантатов.