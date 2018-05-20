СМИ: во время бракосочетания вокруг лица Меган Маркл кружила муха

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На кадрах венчания принца Гарри и Меган Маркл западные СМИ заметили муху, которая кружила перед невестой. Девушка не могла не заметить насекомое, перед тем, как посмотрела на своего супруга.

Венчание принца Гарри и актрисы Меган Маркл состаялось в минувшую субботу.

На кадрах события западные СМИ заметили, что во время бракосочетания вокруг лица Меган Маркл кружила муха. Журналисты выложили в сеть отрезок видео, в котором видно насекомое, отметив, что Меган, перед тем, как повернуться к жениху, не могла не заметить "жужжащий летающий объект".

На кадрах видно, как Меган слегка вздрагивает. Это говорит о том, что она, все же, заметила муху. К счастью, насекомому не удалось сорвать процесс бракосочетания.

Это не единственное неприятное замечание в адрес Меган. В Twitter неоднократно появлялись записи о том, что во время проезда мимо приветствующей толпы девушка явно произнесла неприличное слово.