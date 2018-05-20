В Британии озвучили стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 19:38

Лишь охрана мероприятия обошлась королевской семье в 40 миллионов долларов.

В Британии назвали стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась накануне, 19 мая. Свадебный сервис BrideBook сообщил, что на церемонию бракосочетания и последующее торжество было потрачено на треть больше, чем на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По оценкам ресурса, флористы обошлись британской короне в 150 тысяч долларов, на кейтеринг потратили 385 тысяч, музыкальное сопровождение стоило 300 тысяч, а за праздничный торт заплатили почти 70 тысяч. Свадебное путешествие принца Гарри и Меган Маркл в Намибии оценили в 160 тысяч долларов. Больше всего общественность удивили траты на безопасность. На охрану церемонии и гостей мероприятия было истрачено 40 миллионов долларов. Всего же свадьба обошлась королевской семье в 32 млн фунтов (примерно 45,8 млн долларов)

Ранее пользователи Сети назвали самый трогательный момент на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Миллионы людей по всему миру могли наблюдать за церемонией в режиме онлайн.