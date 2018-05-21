Известное издание шокировало обложкой и фотографиями животных, утопающих в пластике

Сегодня, 05:30

National Geographic собирается поднять общественность выступить против использования пластика, продемонстрировав в своем новом выпуске ужасные масштабы загрязнения нашей планеты.

В журнале, с креативной обложкой плавающего в воде пакета-айзберга и фотографиями утопающих в пластике животных, известное издание National Geographic рассказало, к чему привело использования пластика в нынешнем количестве. На снимках запечатлены: аист в целлофановом пакете, гиены, блуждающие по свалкам мусора, морской конь, держащий ушную палочку, словно морское сокровище, и люди, роющиеся в тоннах мусора из пластиковых бутылок и пакетов.

На данный момент установлено, что 80% всей воды на планете содержит микрочастицы пластика. Ученые сообщили, что употребляя ее, микроскопический пластик проникает в органы человека.

Ряд стран в мире уже сократил употребление этого материала, запретив продавать одноразовые пластиковые пакеты.

Стоит сказать, что судьба планеты зависит абсолютно от каждого ее жителя, поэтому не нужно ждать, когда правительство займется вопросом экологии. Организовывая субботники по уборке посадок и не покупая предлагаемые пакетики на кассах супермаркетов можно значительно уменьшить уровень загрязнения Земли, и сделать жизнь на планете приятнее и комфортнее.