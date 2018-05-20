На границе с Арменией погиб азербайджанский солдат

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МИД Азербайджана уже подверг критике данный факт. По мнению этого ведомства, Ереван лишь «маскирует захватническую политику» сообщениями о приверженности к тому, чтобы карабахский конфликт разрешился мирно.

МО Азербайджана 20 мая выступило с заявлением о том, что солдат их вооружённых сил погиб на границе с Арменией. Согласно поступившей информации, это произошло на участке, поблизости с Нахичеванью.

С сообщением об этом выступил Хикмет Гаджиев, представляющий МИД Азербайджана. С его слов, Арменией демонстрируется «полнейший абсурд» в заявлениях о том, что страна намерена решить карабахских конфликт мирным путём.

Судя по представленной им информации, на границе с Арменией, а, именно, на Нахичеванском участке Ереван продолжает провоцировать и поощрять сохранение провокаций и напряжённой ситуации.

Гаджиев сообщил, что руководство Азербайджана выражает соболезнование родственникам военнослужащего своей страны, погибшего на границе с Арменией.

Официальный Ереван пока не дал никаких комментарий свершившемуся инциденту, связанному с событием, при котором погиб азербайджанский солдат.