В США собака вернулась домой через 4 года неудачных поисков пропавшего друга

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Хозяева предположили, что их 12-летний пес Бэмби несколько лет разыскивал своего приятеля Расти, который умер от онкологии.

В США хозяева верного друга рассказали, что изначально у них жили две собаки, но один из них, по кличке Расти, стал жертвой онкологического заболевания. Спасти питомца не удалось. После этого Бэмби довольно долго страдал, периодически уходил из дома, но всегда возвращался. Чтобы как-то подбодрить любимца, хозяева решили приобрести еще одного щенка. Однако это не ослабило горя Бэмби, и в какой-то момент он попросту исчез.

Длительные поиски не дали никакого результата, о местонахождении пропавшего пса не знали ни жители Лансинге, ни один из приютов для бездомных животных. Через некоторое время уже отчаявшейся семье позвонили из полиции Огайо, что находится в 200 километрах от их дома, и сообщили о находке. Установить владельцев животного удалось при помощи персонального чипа для домашних животных. Хозяева тут же сорвались забрать Бэмби, однако даже не представляли, что им предстоит увидеть.

Их любимец сильно истощал, постоянно жалобно скулил, однако при виде родных лиц заметно приободрился. Где бродил пес последние 4 года никому не известно. Хозяева выразили благодарность полиции и приюту в Огайо, куда доставили домашнее животное после отлова его на улице.