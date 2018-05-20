Гости свадьбы принца Гарри и Меган Маркл стали героями фотожаб

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Пользователи вдоволь посмеялись над неудачными фото Пиппы Миддлтон, Челси Дейви, пажа Меган Маркл и Виктории Бекхэм.

Вчера в Виндзорском замке Лондона состоялась торжественная церемония венчания принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл. Среди 600 приглашенных на торжество персон было довольно много популярных звезд. Некоторые из них были удостоены большой «чести» стать предметом развлечения пользователей социальных сетей, которые сделали знаменитостей героями забавных фотожаб.

Вдоль и поперек пользователи прошлись по бывшей возлюбленной принца Гарри - Челси Дейви, с которой внук королевы Великобритании Елизаветы II расстался после семи лет отношений.

Авторы по какой-то причине сочли, что женщина очень опечалена упущенной возможностью стать новой герцогиней Саксонской.

Досталось и беременной сестре Кейт Миддлтон Пиппе, наряд которой напомнил расцветку на бутылке с зеленым чаем.

Под "обстрелом" шуток оказалась и сама Меган Маркл, за спиной которой зевал паж.

Однако самой смешной оказалась Виктория Бекхэм, которая позабавила всех своей непонятной и удивительной серьезностью. Сами звезды, которые побывали на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл даже не подозревают, что стали героями фотожаб.