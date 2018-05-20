Меган Маркл заподозрили в сквернословии во время свадебной церемонии

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Зрители обвинили новоиспеченную герцогиню Сассекскую в произнесении неприличного слова в момент проезда в карете после церковного венчания мимо толпы приветствовавших их граждан.

В Twitter появились сообщения, что Меган Маркл нецензурно ругнулась во время свадебного торжества. Среди огромной толпы зрителей, которые на улице около замка ожидали произнесения торжественных клятв верности молодоженов и свадебного поцелуя на выходе из церкви после церемонии венчания, некоторые граждане Великобритании выразили уверенность, что стали свидетелями сквернословия супруги принца Гарри.

Однако многие вступились за герцогиню Сассекскую, заявив, что Меган не материлась. С уст бывшей актрисы, пораженной любовью и уважением британцев, всего лишь сорвался возглас «Вау» (англ. Wow).

Венчание принца Гарри и Меган Маркл состоялось 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат принц Уильям, а невесту ее мать Дория Рэгланд. Отец невесты не смог посетить свадьбу из-за серьезных проблем со здоровьем. На грандиозное торжество пригласили многих знаменитых гостей, а полный список приглашенных насчитывал 600 персон.