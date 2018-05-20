Стали известны подробности закрытой вечеринки принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 16:06

Молодожены на Jaguar 1968 года отправились отдыхать от назойливых журналистов и поклонников.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл после официальной церемонии бракосочетания, немного отдохнув, двинулись на закрытую вечеринку. Прежде всего, герцог и герцогиня Сассекские, которые были удостоины таким званием королевой Елизаветой II, сменили свои наряды. Гарри заменил наряд на черные штаны, белую рубашку с черной бабочкой в сочетании с полуфраком, а его супруга переоделась в платье от Стеллы Маккартни, дочери Пола Маккартни. Гарри и Меган, запрыгнув в серебристый Jaguar 1968 года, направились в загородную резиденцию Фрогмор-хаус.

На приеме присутствовало около 600 гостей. Среди них были Виктория и Дэвид Бекхэмы, Серена Уильямс с мужем Алексом Оганяном, Идрис Эльба, Том Харди, Приянка Чопра и Опра Уинфри, а также Джордж Клуни с женой Амаль, попавшие перед началом приема в неловкую ситуацию. Около въезда их остановили полицейские, которые 10 минут не пропускали пару на вечеринку, однако, недоразумение в скором времени уладили. Всю ночь супруги танцевали в компании своих гостей под песни Элтона Джона и прочих приглашенных музыкантов. Стало известно, что принц Уильям не переставая шутил, а гвоздем программы была его речь.

По словам инсайдера, в меню были включены разнообразные закуски и даже гамбургеры. В барном меню было обилие коктейлей, один из которых назывался «Когда Гарри встретил Меган». Также стало известно, что на приеме подавали лангустинов, завернутых в копченый лосось, крокетами с виндзорским ягненком. На десерт же подавались макаруны, тарталетки с цитрусовым кремом и, естественно, свадебный торт.

Наиболее необычным и забавным моментом стали тапочки, которые выдавались гостям по инициативе Меган. Она отметила, что прекрасно знает, как устают ноги после вечера, проведенного на высоких каблуках, поэтому предложила вариант с тапочками.

В конце празднования, ближе к утру, в честь свадьбы Гарри в небо был запущен красочный салют. Часть шумного представления была записана на видео жителями Виндзора.