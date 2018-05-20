Фотограф раскрыл секрет идеальных фото Меган Маркл

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Стилист супруги принца Великобритании заявил, что женщина всегда потрясающе выглядит на фотографиях благодаря одежде с учетом "правила золотого сечения". Сергей Мальцев поделился своим профессиональным мнением по данному вопросу.

По словам фотографа, в аккаунтах зарубежных мега-звезд 99,9% всех фото выполнены профессиональной камерой, и довольно часто с профессиональным светом. У этого оборудования совершенно другая пластика изображений, значительно отличающаяся от фотокамеры даже самых продвинутых смартфонов. Пользователям не стоит удивляться и сетовать, почему у них не получается повторить успешные снимки знаменитостей, это просто невозможно.

Фото Меган Маркл выполнены на хорошую камеру отличными фотографами. Каждая звезда имеет личного менеджера, ответственного за ее облик в социальных сетях. Он также контролирует обработку всех снимков в графических редакторов профессиональными фоторетушерами перед публикацией.