В США пума-людоед загрызла велосипедиста и затащила его в свое логово

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Хищник-людоед напал на двоих мужчин. Тело одной из жертв пума затащила в свое логово. Растерзанный труп нашли спасатели.

Инцидент произошел в США, неподалеку от Сиэтла. Двое мужчин катались на горных велосипедах. Неожиданно на их пути возникла разъяренная пума. Около 11:00 один из пострадавших позвонил в службу спасения, и успел лишь призвать на помощь. Однако этого оказалось достаточным, чтобы правоохранители установили местоположение абонента.

Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили одного мужчину. Тело второй жертвы хищной кошки было найдено в логове людоеда. Животное стояло над своей добычей, охраняя ее. Пуму застрелили. Второго пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медикам удалось спасти его жизнь.

Представитель шерифа округа Кинг Райан Эбботт сообщил, что погибший пытался сбежать от хищника в лес, но пума настигла его.