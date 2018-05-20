Блогер увидел приведение на месте массового жертвоприношения

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Загадочные смерти и исчезновения людей привлекли искателя приведений. К счастью, самому смельчаку и его другу посчастливилось остаться в живых.

Недавно блогер наведался в США на объект давно прекращённого строительства комбината. Его возведение прекратили после того, как стала известной жуткая история этого места.

Сначала строители нашли там множественные захоронения индейцев. После этого на объекте произошли ряд непонятных смертей. Многие считают, что это место массового жертвоприношения и стараются обходить его стороной. Специалисты не смогли определить, что стало их причиной.

Позднее стало известно, что у местных жителей этот район считается проклятым, который заселяют призраки. Блогер, видимо, решил лично убедиться в этом. Он взял с собой товарища и отправился туда ночью для съёмок чего-нибудь «потустороннего».

Для своих визитов по таинственным местам он всегда выбирает тёмное время суток. Блогер США полагает, ночью больше вероятность встречи с привидениями.

Напарники пробрались внутрь здания и приступили к съёмкам. В этот момент они услышали громкие звуки, которые исходили с верхнего этажа. Немного подумав, они решили туда подняться, не прекращая съёмку.

При этом «исследователи» подсвечивали себе фонариками. Джон сказал, что поначалу ничего не заметил. А потом, посмотрев в сторону, увидел там непонятную чёрную фигуру.

Они срочно убежали, а видео уже доступно в Сети.