СМИ узнали о заоблачных расходах на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

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Накануне королевское семейство Великобритании с немыслимым размахом отметило создание новой ячейки общества, потратив на все про все более $45 млн.

Еще вчера стало известно, что охранникам торжества при Виндзорском замке перепало $40 млн за день непыльной работенки. Остальным причастным к бракосочетанию принца Гарри и актрисы Меган Маркл людям пришлось довольствоваться сравнительно малым. Флористы нарезали цветов на $148 тыс., музыканты заработали $300 тыс., труд обслуги оценили в $385 тыс., а праздничный торт вышел на целых $67 тыс.. Еще $160 тыс. Гарри и Меган потратят на медовый месяц.

Британские СМИ узнали о заоблачных расходах на королевскую свадьбу от близких к высокопочтенной семье источников. Подытожим, бракосочетание в часовне Святого Георгия обошлось принцу и актрисе в $45,8. На свадьбе присутствовали 4 тысячи гостей, выпивших 17 тысяч бокалов вина.

Самым запоминающимся моментом вчерашнего торжества пользователи Сети одноголосно назвали речь американского епископа. Многие гости не смогли скрыть удивления, наблюдая за «огненной» речью церковнослужителя.