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После жестокого нападения полиция собирается засудить представителя СМИ за неподчинение.

Разборки старейшего русского журналиста с литовской полицией начались в прошлом месяце. В кафетерии на проспекте Гедимино в Вильнюсе Владимир Клоповский распивал чай с товарищем-юристом. Вскоре у друга потерпевшего пропал портфель, из-за чего к месту кражи пришлось вызвать правоохранителей. Полиция Литвы, вместо расследования преступления, грубо избила журналиста, умудрившегося запечатлеть беспредел на видеокамеру. На протяжении двух дней Клоповский затруднительно передвигался с множественными гематомами.

Со временем старейший русский журналист начал отходить от неприятного инцидента, однако литовское правосудие возобновило охоту на него. 17 мая писатель получил повестку в суд. Неожиданно Клоповский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту неповиновения полиции.

Согласно мнению Гедрюса Грабаускаса, председательствующего в Социалистическом фронте Литвы, журналист стал жертвой показательной провокации из-за освещения резонансных событий в жизни республики.