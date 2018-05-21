В Швеции найден фильтрующий мышьяк мох

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Выращивание растения в водоемах с высокой концентрацией опасного металлоидного элемента поможет решить проблему с питьевой водой в промышленных регионах.

Ученые в Швеции нашли мох, который очищает воду от содержащегося в ней мышьяка, делая ее безопасной для употребления. Растение под названием Warnstorfia fluitans произрастает в северных регионах страны. Оно способно впитывать до 82% ядовитых токсинов за один час.

В северной части Швеции ведутся работы по добыче медно-мышьяковых ископаемых, в связи с чем водно-болотные угодья и все водные источники, которые используют для полива сельскохозяйственных растений и непосредственного употребления в пищу, часто загрязнены ядовитым мышьяком, а экологически чистый способ очистки водных ресурсов довольно актуален и ценен для жителей данных районов. Теперь выращивание мха в водоемах позволит очистить воду от токсичного, опасного для жизни элемента.

Мышьяк распространен во многих минералах, и становится побочным металлом в горной и золотодобывающей промышленности многих стран, где шахтные отходы становятся главной экологической проблемой. Токсины мышьяка способны накапливаться в организме человека и животных, а 50-170 мг (1,4 мг/кг массы тела) являются смертельной дозой для людей. Острые отравления элементом сопровождаются рвотой, болями в животе, поносом, угнетением ЦНС.