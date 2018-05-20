В Мексике власти проверят владельца разбившегося Boeing 737

Сегодня, 09:18

Об этом информируют сотрудники Министерства транспорта. Самолет компании Damojh, еще известной как Global Air, разбился после вылета из Гаваны в Ольгин, погибли 110 граждан.

В Министерстве транспорта Мексики подчеркнули, что Damojh передала Boeing 737 в аренду с экипажем в распоряжение авиакомпании Cubana de Aviacion на Кубе. Последний раз техническая проверка лайнера проводилась в ноябре месяце 2017 года, тогда транспорт получил официальный сертификат годности.

Трагедия произошла неподалеку от Гаваны, самолет разбился почти сразу после старта, он направлялся в Ольгин. Отмечается, что в результате трагедии погибли 110 граждан, в их списке 11 иностранцев и 5 малолетних детей. В связи с этим власти Мексики намерены провести серьезную проверку подлинного владельца Boeing 737, упавшего на днях, будет принято процессуальное решение.