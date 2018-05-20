3,4 миллиона твитов было написано во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

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19 мая состоялась королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Событие приковало к себе внимание общественности по всему миру, что доказывается 3,4 миллионами сообщений за время церемонии бракосочетания в социальных сетях.

Королевская свадьба обсуждалась в СМИ и Сети еще за год до её момента. Однако сама церемония стала поводом для миллионов сообщений в Twitter. Во многом этому поспособствовали знаменитости, приглашенные на церемонию. Множество из них делилось фотографиями на своих страницах в социальных сетях, рассказывая о том, как проходит начало свадьбы. Также интернет-пользователи пристально наблюдали за тем, в каких нарядах звёзды посетили бракосочетание.

Не считая самих новобрачных, самыми популярными на свадьбе были Дэвид и Виктория Бэкхем, американская телеведущая Опра Уинфри и Амаль Клуни. Проповедь американского епископа Майкла Карри вызвала целую волну сообщений в Twitter. Во время речи о нём писали около 40 тысяч твитов в минуту. Вторым по популярности стало выступление 19-летнего виолончелиста, исполнившего «Аве Марию».