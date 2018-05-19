На Кубе найден черный ящик разбившегося Boeing 737

Сегодня, 23:25

Первый найденный черный ящик на месте крушения самолета в хорошем состоянии. На данный момент продолжаются поиски второго самописца.

Министр транспорта Кубы Адель Искьердо сообщил о том, что на месте трагического происшествия с лайнером Boeing на Кубе специалистам удалось отыскать черный ящик. В скором времени планируют найти и второй, чтобы в полной мере восстановить последние минуты падающего лайнера. Сейчас на месте крушения продолжаются активные работы экспертов и других специалистов.

Напомним, что вчера, 18 мая, авиалайнер Boeing 737-200 рейса Гавана - Ольгин, буквально через минуту после взлёта упал прямо между аэропортом им. Хосе Марти и пригородной зоной столицы.

В момент трагического происшествия на борту были 110 человек вместе с экипажем. По итогу 107 человек стали жертвами аварии, троих экстренно доставили в больничное отделение, где они теперь пребывают в очень тяжелом состоянии, с многочисленными травмами и ожогами.