Карету Гарри и Меган сопровождала "пьяная" лошадь

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После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл прокатились на карете в сопровождении почетной свиты. Все королевские подданные, задействованные для сопровождения почетных персон, оседлали коней.

На видео засняли, как после церемонии бракосочетания принц Гарри и его законная супруга фотомодель Меган Маркл сели в карету и поехали кататься по Виндзору. Вместе с ними отправилась и королевская свита на лошадях. Один из коней во время езды начал вести себя "неадекватно". Он то и дело пытался сбросить всадника и испортить свадебную идиллию королевской семьи.

Пользователи Сети начали обсуждать инцидент. Они заметили, что карету Меган и Гарри сопровождала "пьяная" лошадь. "Сумасшедший" конь не понимал, какая ответственность на него возложена, ведь он сопровождал ландо молодоженов в первом ряду, показывания пример другим лошадям. Наезднику быстро удалось усмирить "пьяную" лошадь, мероприятие животному, несмотря на все старания, сорвать не удалось.

Напомним, 19 мая состоялось официальное бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл.