ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету из Йемена

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Запущенный оппонентами снаряд был сразу же уничтожен, об этом рассказали представители саудовских СМИ со ссылкой на военных. Выяснилось, что произошла ситуация в небе над районом Хамис-Мушайт, что находится юго-западной части королевства.

Средствам противовоздушной обороны удалось успешно защитить территорию от повреждений, и специалисты перехватили баллистическую ракету, которая направлялась из Йемена. Отмечено, что снаряд был ликвидирован сразу же, а причастными к запуску в Саудовской Аравии считают хуситов.

Данная атака со стороны противников королевства уже не первая, о чем говорят официально подтвержденные сведения. Еще в марте происходил обстрел территории, вследствие чего погиб мирный житель. О разрушениях и жертвах после новой атаки пока ничего не сообщается.