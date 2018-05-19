На Западе провели параллель между открытием Крымского моста и бойней в Израиле

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Западные аналитики решили провести параллель между долгожданным открытием Крымского моста на территории России и ситуацией в Иерусалиме, указывая на явное вмешательство США в эти события, ведь в последнее время американская политика явно "пахнет" двуличием.

Журналисты США решили сравнить то, что явно между собой не похоже, но стоит только присмотреться, и тут же появляется много вопросов и мыслей.

Вашингтон каждую секунду старается воплотить свои планы в жизнь, и аналитики здесь нашли общее объяснение - "аннексия", ведь именно это слово так часто используют представители США. Но для Крыма это фиктивно, а вот для Иерусалима реально.

Вопрос в том, что Америка осуждает Россию, решившую принять в свой состав республику, жители которой сами приняли такое решение, но при этом полностью поддерживает войну, устроенную Израилем против Палестины. Именно так она старается навести "бардак", и свести лбами все стороны.

Теперь вопрос "столицы Израиля" был абсолютно кстати. Трамп перенес посольство США из Тель-Авива на запад Иерусалима, развязав ещё более страшные столкновения. Палестинцы наконец поняли, что власти США дали добро на насилие. Из-за таких решений они были лишены надежды на то, что Восточный Иерусалим станет столицей Палестины.

На сегодняшний день Израиль не может допустить этого, и попробует забрать восточную часть, борясь теперь за целостность.

Что будет дальше уже можно понять по ходу этой войны, ведь израильтяне постарались устранить всех несогласных палестинцев.