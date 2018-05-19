В сети показали первое фото свадебного торта герцога и герцогини Сассекских

Сегодня, 23:15

"Богатый" торт на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри показали в сети.

Первый снимок свадебного торта для герцога и герцогини Сассекских опубликовали в сети. Для его приготовления использовали пятьсот яиц из Саффокла и двести лимонов Амальфи. Кроме того, было потрачено 20 кг масла, столько же муки и сахара, а также десять бутылок напитка из бузины. Последняя была выращена в королевском саду резиденции в Сандрингеме, а бисквит под заказ разработали лучшие британские кондитеры. Автором шедевра стала владелица лондонской кондитерской Violet Bakery Клэр Птак. Фотография лакомства впервые появилась в аккаунте Кенсингтонского дворца в сети микроблогов Twitter.

Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские запланировали рождение ребёнка. С сегодняшнего дня пара официально зарегистрировала свой брак и возлюбленная принца Гарри, актриса Мега Маркл, наконец, стала членом королевской семьи.