Отец Меган Маркл рассказал об эмоциях на свадьбе дочери

Сегодня, 05:45

Томас Маркл не смог приехать на королевскую свадьбу своей дочери, однако рассказал о своих впечатлениях о столь масштабном событии.

Отец жены принца Великобритании сообщил, что он не сможет присутствовать на торжественном событии из-за недавней операции на сердце. Томасу пришлось остаться в Мексике. Мужчина очень растроган от фотографий Меган в свадебном платье.

«Моя малышка так прекрасна», - говорит Томас.

Мужчина рассказал, что очень хотел бы увидеть свадьбу Меган и Гарри своими глазами, а также выразил сожаление, что он не смог отвести дочь к алтарю.

Теперь Меган носит титул герцогини Сассекской. Девушка прошла по церкви Святого Георгия в сопровождении нескольких пажей, которые несли подол ее длинного свадебного платья.