Клещ заразил американку депрессией

Сегодня, 05:15

Микайле Вачер было 13 лет, когда она пожаловалась на плохое самочувствие. Врачи пять лет ставили диагноз «депрессивное расстройство», а оказалось, что девушку просто укусил клещ.

Врачи прописали ребенку успокоительные, надеясь, что от этого головные боли и таинственная сыпь на теле пропадет. Однако девушка все возвращалась к врачам с жалобами на усталость и сыпь. Тогда отчаянные родители обратились к другому невропатологу, которая за несколько дней установила, что, возможно, во время похода девочку укусил клещ. Теперь у нее запущенная стадия болезни Лайма, которая в конечном итоге может привести к параличу или смерти.

Микайла рассказала, что было очень сложно принять себя в таком состоянии. От девушки отвернулись все друзья. Ее заставили отказаться от таблеток, которые она принимала на протяжении пяти лет, однако к ним организм девушки уже выработал зависимость. Микайла прошла через сложное лечение и долгое восстановление.

В детстве она мечтала стать медсестрой, однако теперь, когда она стала инвалидом, ее мечты рухнули. Однако девушка не сдалась, и, пройдя через все плохое, приняла твердое решение помогать людям, которые попали в такую же беду.