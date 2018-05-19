Индийский Су-30 «поймал» китайский самолет-невидимку

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Представители ВВС Индии отметили, что вычислить оппонентов им удалось без специального оборудования, и на это способны обычные локаторы. Значит, военные разработки соседнего Китая можно считать недоскональными, считают эксперты.

Еще в начале этого года индийский Су-30МКИ выполнял стандартные задания и смог поделиться новыми достижениями. Радар поймал китайский самолет-невидимку – современный истребитель Chengdu J-20, который заявлен как максимально незаметный в воздухе. Его также сравнивают с американскими F-22 и F-35, которыми в США гордятся.

Отмечено, что Су-30МКИ является истребителей под производством Индии, но партнеры из России поставляют для этих целей авиационный алюминий и титановую штамповку. Индийские специалисты заявили, что после обнаружения J-20 стало понятно – «невидимый» самолет таковым не является, а засечь его способны даже самые обычные приборы.