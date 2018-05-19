В Польше сняли на видео, как голый мужчина свалился на головы спецназовцам

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Правоохранители нагрянули домой к наркоторговцу в городе Зомбки Мазовецкого воеводства, однако тот оказался не готов к встрече и брился "в чём мать родила".

В Польше на видео попал момент задержания спецназовцами подозреваемого в наркоторговле мужчины, который буквально свалился на головы правоохранителей, будучи в совершенно голом виде. Местный житель выпрыгнул из окна, чтобы сбежать от полицейских, однако упал прямо перед ними. Инцидент, как передаёт западная пресса, имел место быть недавно в Зомбки Мазовецкого воеводства. По предварительным данным, спецназ прибыл к частному дому для задержания наркоторговцев и, после того, как хозяева отказались открыть дверь добровольно, принялись ломиться внутрь. В этот момент показался подозреваемый, который по неизвестной причине был обнажён. Он спрыгнул во двор из окна, но тут же был задержан силовиками. Общественный резонанс данный инцидент приобрёл после публикации видеоролика в сети.

Ранее мы писали, что в Новосибирске к сквере девушка загорала в одних чулках. Местную жительницу задержали за нарушение общественного порядка.