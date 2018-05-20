Американцы не заметили голую девушку на улице

Сегодня, 03:15

Голая девушка гуляла по улицам города, однако никто не обращал на нее внимания. Прохожие не заметили, что девушка без одежды.

Художница Джен Сейдель совместно со своей дочерью, нарисовали на модели одежду. На теле Брианны Энтони появились футболка и джинсы. Подчеркивается, что девушка была полностью голая, лишь наклеив специальные наклейки на грудь и надев стринги. Затем для эксперимента «ходячая картина» вышла прогуляться по улицам города. Никто из прохожих не заметил подвоха.

Эксперимент проходил хорошо, пока внезапно не полил дождь, и девушке пришлось просить у прохожих зонт, чтобы ее «одежда» не смылась. После эксперимента, художница опросила некоторых граждан, помогавших девушке скрыться от дождя. Многие признались, что не заметили ничего странного, но для некоторых нарисованная футболка вызвала подозрение.

После они были очень сильно удивлены, когда узнали, что и джинсы на девушке тоже нарисованные. Хоть прохожие и были смущены, узнав, что перед ними голая девушка, они все же помогли модели спрятаться от непогоды под зонтом.