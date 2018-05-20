Проповедь епископа из США на венчании Гарри и Меган смутила гостей

Сегодня, 02:15

Необычная экспрессивная манера священнослужителя классического храма вести себя на торжестве шокировала многих гостей. Среди возмущенных людей западные СМИ упоминают Элтона Джона, Дэвида Бэкхема и Королеву Елизавету.

Проповедь епископа из США на венчании Гарри и Меган сильно смутила гостей. Некоторые посмеялись над эмоциональными движениями и энергичными возгласами, которые напугали гостей торжества. По мнению журналистов, нетипичная проповедь надолго запомнится всем жителям Великобритании.

Гости торжества неожиданно посмеялись, но переводить проповедь епископа из США в шутку не решился никто. На видео венчания видно также, как неловко себя чувствует невеста. Она время от времени прижимает руку Гарри и смотрит на него с вопросом: «что делать дальше?».