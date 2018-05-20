Барби с грудью шестого размера чуть не умерла во время пластики груди

Сегодня, 01:30

Катарина Лорен, известная миру своим бюстом шестого размера и сходством с куклой Барби, буквально не может жить без пластических операций. Во время очередного увеличения груди девушка оказалась при смерти.

На данный момент у девушки грудь шестого размера. Но даже это не устроило азиатскую Барби. Катарина пожелала увеличить и без того большую грудь еще на несколько размеров. Всего девушка перенесла пять пластических операций, две из которых связаны с увеличением бюста. Во время очередной операции в кровь молодой 25-летней девушки проникла инфекция, после чего врачам пришлось и вовсе убрать имплантат. Модель чуть не умерла во время пластики груди.

Данное происшествие заставило девушку отказаться от операций вовсе. Катарина очень увлечена своей внешностью и называет себя самой эффектной девушкой Индонезии.