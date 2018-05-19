Бывшая девушка принца Гарри пришла на его свадьбу с Меган Маркл

Сегодня, 16:48

Церемония бракосочетания состоялась в церкви Святого Георга. Согласно прямой трансляции с места события, часовня наполнилась гостями в праздничных нарядах и с подарками.

Среди всех гостей журналисты обнаружили бывшую возлюбленную принца Челси Дейви, которая для церемонии выбрала темно-синее платье и "заигрывающую" шляпку.

Молодожен уже поздравили многие гости, в том числе и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Политик поздравила пару также и в своем аккаунте в Twitter, пожелав Гарри и Меган счастья в супружеской жизни. Мэй подчеркивает, что свадьба принца - торжество национального характера, и высказала уверенность, что все пройдет в самых лучших традициях.

Напомним, недавно королева Великобритании Елизавета II в день свадьбы наградила Гарри титулом герцога Сассекского.