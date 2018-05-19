В Марселе из-за подозрительного человека эвакуировали вокзал

Сегодня, 16:20

В Марселе экстренно эвакуировали людей из здания железнодорожного вокзала Сен-Шарль. Поводом для подобных мер стало задержание человека, которого правоохранители заподозрили в подготовке террористического акта.

В частности, французская пресса пишет, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах, что военный, дежуривший на вокзале, обратил внимание на мужчину, который нёс при себе сумку. Из неё якобы выглядывали провода и аккумуляторы. Во время задержания мужчина отказался предоставлять силовикам документы, удостоверяющие его личность. Вместе с тем он уверял, что в его сумке запрещённых предметов нет. В итоге его доставили в отделение полиции, а сумку изъяли. Вместе с тем полиция эвакуировала людей из здания, а внутренние помещения обследуют сапёры.

Ранее мы писали, что в Великобритании задержали предполагаемого террориста. Мужчина, находящийся в розыске, прибыл в Соединённое королевство из Франции.