Свадебное платье Меган Маркл привело в восторг общественность

Сегодня, 15:45

Британцы и весь мир смогли увидеть тот самый наряд, о котором еще до торжественной церемонии шло большое количество разговоров. Все же, актриса подобрала самого опытного дизайнера модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер.

Оказалось, что свадебное платье невесты принца Гарри Меган Маркл выполнено в максимально элегантном русле. Наряд не имеет лишних аксессуаров и оформления, что привело в восторг общественность. Актриса решила, что необходимо выбрать длинную фату, которая протягивается на несколько метров.

Восхищенные свадебным платьем теперь уже супруги принца Гарри британцы также смогли оценить и другие аксессуары. Без внимания не остались миниатюрные серьги с бриллиантами, королевская тиара и минимальный макияж невесты.