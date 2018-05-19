Скандал в королевской семье: Меган Маркл не пригласила не свадьбу сестру Кейт Миддлтон

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В эти минуты в часовне Святого Георгия актриса Меган Маркл и принц Гарри на глазах у всего мира справляют самую ожидаемую британскую свадьбу года. Порадоваться за молодоженов пришли не все члены королевского семейства.

Меган Маркл не пригласила на свадьбу Пиппу Миддлтон, так как сестра Кейт Миддлтон не пожелала видеть актрису на своей церемонии бракосочетания. Скандал в королевской семье довел до истерики герцогиню Кембриджскую, понадеявшуюся на принца Гарри в решении проблемы. Однако жених решил не расстраивать будущую жену, проигнорировав жалобу Миддлтон.

Как итог, сестру герцогини Пиппу на свадьбе мы не увидим. Повести дочь к алтарю отказался отец Меган Маркл. Причина скандального решения не сообщается, однако теперь свадебная миссия отца невесты перекладывается на принца Чарльза.

Бракосочетание Меган Маркл и принц Гарри вызвало огромный ажиотаж в СМИ, на телевидении и в Сети. Ранее сервис Google Maps отметил звездную свадьбу на карте.