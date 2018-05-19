Принц Гарри с Меган Маркл запланировали рождение ребёнка

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Возлюбленная британского принца побывала на приёме у гинеколога-репродуктолога.

По информации источников, принц Гаррии и его спутница Меган Маркл всерьёз запланировали рождение первенца. Побывав у врача, Меган написали подробную программу питания и физических упражнений. Это должно повлиять на зачатие.

"Молодые люди захотели скорее стать родителями, поскольку за это говорит их возраст", - заявляет источник.

Стоит отметить, что принц Гарри уже давно хочет стать отцом. Наконец его жизнь заполнила вторая половинка, которая и поспособствует осуществлению мечты. У него есть три племянника и шесть крёстников. Общение с ними очень радует принца.

Стоит отметить, что 19 мая Меган Маркл станет официальной женой принца Гарри. Торжество бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там соберутся все представители королевской семьи, друзей и верных поклонников, которые будут смотреть за происходящим по телевизору.