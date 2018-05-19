Сервис Google Maps отметил свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 14:02

В часовне Святого Георгия именитые гости затаили дыхание, ожидая появления виновников торжества.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала одним из важнейших мировых событий 19 мая. Невеста уже подъехала к часовне Святого Георгия, где именитые гости ожидают появления членов будущего семейства. Свои места в первых рядах уже заняли Опра Уинфри, Идрис Эльба, Серена Уильямс, Бэкхэмы и Клуни.

Google Maps не прошел мимо торжества в королевском семействе. Сервис отметил свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, нарисовав маршрут их первой поездки в качестве молодоженов.

В YouTube идет прямая трансляции звездного бракосочетания.