На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл прибывают гости

Сегодня, 13:33

В часовне Святого Георгия уже скапливается много людей. Стоит отметить, что Чарльз Спенсер, брат принцессы Дианы, уже прибыл на мероприятие.

На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл понемногу съезжаются гости. Среди элитного общества можно увидеть актёра Идриса Эльба, Опру Уинфри, Дельфину Блакер, Джеймса Бланта, Софию Велесли и многих других.

Ради торжественного мероприятия леди облачились в элегантные платья со стилизованными шляпами на голове. В большей степени на знаменательном событии в приоритете светлый и сдержанный тон. Мужчины же явились в смокингах.